München (epd). Über die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund diskutiert ein Experten-Podium der Interkulturellen Akademie der Diakonie München. Im Fokus stehe bei der Veranstaltung am Mittwoch (23.11.) das bayerische Schulsystem und vor allem die Situation in München, teilte die Diakonie mit. An der Diskussion beteiligen sich Menschen aus Wissenschaft und Schulpraxis. Das evangelische Dekanat München fördert die Online-Veranstaltung.

"Was wird aus meinem Kind?" - diese Frage beschäftige viele Eltern vor allem bei der Entscheidung für eine weiterführende Schule. Hauptkriterium seien dabei die Schulnoten, die wiederum in Deutschland "maßgeblich vom jeweiligen sozioökonomischen Familienstatus" der Kinder abhingen. In der Gruppe der sogenannten Bildungsverlierer befänden sich häufig Migrantenkinder, hieß es in der Mitteilung.

Die Gründe dafür seien komplex, eine Reduzierung auf "angeblich mangelnde Integrationsbereitschaft ist zu kurz gegriffen". Die Diskussion wolle untersuchen, wie schulische Übergänge gerecht gestaltet werden und mit welchen Folgen zu rechnen sei, wenn die Verantwortlichen keine Bildungsgerechtigkeit herstellen könnten.