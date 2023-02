Dauerzahlungen

Staatsleistungen für die Kirchen: Das hat es mit den Zahlungen in Millionenhöhe auf sich

Jährlich fließen staatliche Zahlungen in Millionenhöhe an die beiden großen Kirchen in Deutschland – völlig unabhängig von Kirchensteuer und der Kirchenmitgliedschaft einzelner. Was hat es damit auf sich und wieso plant die Ampelregierung die Abschaffung der Staatsleistungen?