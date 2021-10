"Facebook-Bischof": Online-Interview mit Bedford-Strohm

München (epd). Seit zehn Jahren ist Heinrich Bedford-Strohm Landesbischof der bayerischen Landeskirche. Am 1. November 2011 wurde er in der Nürnberger Lorenzkirche offiziell in sein Amt eingeführt. In dieser Zeit hat er sich durch zahlreiche Videos und Textbeiträge auch als "Facebook-Bischof" einen Namen gemacht. Nachdem er nicht erneut als Ratsvorsitzender der EKD kandidiert, will sich Bedford-Strohm die letzten zwei Amtsjahre voll aufs Bischofsamt in Bayern konzentrieren.

Der bayerische Landesdienst des Evangelischen Pressedienstes (epd) fragt an diesem Donnerstag ganz öffentlich bei Bedford-Strohm nach, wie er die ersten zehn Jahre als Bischof erlebt hat - und was er in den kommenden beiden Jahren und danach noch vor hat. Das Interview unter dem Motto "Zehn Jahre - zehn Fragen" findet an diesem Donnerstag (28. Oktober) zum Mitlesen auf der Facebook-Seite des Landesbischofs statt. Los geht es um 9 Uhr, das Textinterview wird etwa 30 Minuten dauern.