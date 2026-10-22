München (epd). Wie fahrradfreundlich ist Bayern? Der ADFC sucht noch Teilnehmende für seinen Fahrradklima-Test, wie er am Donnerstag in München mitteilte. Dies sei wichtig, damit möglichst viele bayerische Kommunen in die Auswertung kommen und Politik sowie Verwaltung belastbare Rückmeldungen zum Radverkehr erhalten. Die Online-Befragung dauere rund zehn Minuten, sie läuft noch bis 30. November.

Die Teilnahme ist unter fkt.adfc.de möglich. Bislang haben sich laut ADFC bayernweit rund 23.000 Menschen beteiligt, 2024 waren es knapp 32.000 Teilnehmende.

Laut ADFC macht der Fahrradklima-Test sichtbar, wo die Radinfrastruktur im Alltag funktioniert und wo sie fehlt. Dies gelte etwa für Lücken im Radwegenetz, unübersichtliche Kreuzungen oder fehlende sichere Wege für Kinder und Jugendliche. Die Daten zeigten Kommunen und Land, wo Handlungsbedarf bestehe.

Mindestteilnahme noch nicht erreicht

Mehr als 1.000 bayerische Kommunen haben laut ADFC die nötige Mindestteilnahme noch nicht erreicht, darunter etwa Bad Reichenhall, Murnau, Holzkirchen, Mühldorf, Marktredwitz, Gunzenhausen, Buchloe und Hösbach. Alle acht bayerischen Großstädte hingegen hätten das Teilnahmeminimum bereits erreicht.

Heuer stellt der ADFC speziell fünf Fragen zur Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Dazu gibt es erstmals eine eigene Befragung für 10- bis 20-Jährige. Bislang haben bayernweit rund 1.300 Kinder und Jugendliche daran teilgenommen.

Die Befragung findet heuer zum zwölften Mal statt. 2024 beteiligten sich bundesweit 213.000 Menschen. Die Ergebnisse, darunter das Ranking der fahrradfreundlichsten Städte, werden im Frühjahr 2027 vorgestellt. Der Fahrradklima-Test wird gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr.