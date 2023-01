Bayreuth (epd). In Bayern beziehen mehr als 14.800 Menschen ein Blindengeld von 685 Euro pro Monat. Der Betrag soll als Nachteilsausgleich dienen, teilte die Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und Soziales am Mittwoch in Bayreuth anlässlich des Welt-Braille-Tags (4.1.) mit. Taubblinde Menschen erhalten den Angaben zufolge aufgrund ihrer außergewöhnlichen Situation doppeltes Blindengeld. Das werde monatlich aktuell an 376 Menschen in Bayern ausgezahlt.

Hochgradig sehbehinderte und taubsehbehinderte Menschen können ebenfalls Unterstützungsleistungen erhalten. Bayernweit beziehen laut Mitteilung derzeit 3.325 Personen diese Leistungen. Der Welt-Braille-Tag erinnert an den blinden französischen Pädagogen Louis Braille. Er hatte im Jahr 1825 ein Schriftsystem entwickelt, mit dem Blinde durch das Berühren von Punkten lesen können.