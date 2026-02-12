München (epd). Mit einer Klanginstallation in zwei Kirchen läutet das Erzbistum München die Fastenzeit ein. Das partizipative Kunstprojekt "Core" sei ab Aschermittwoch (18. Februar) in der Neuhauser Herz-Jesu-Kirche und ab Donnerstag (19. Februar) im Südturm der Frauenkirche zu erleben, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat am Donnerstag mit. Mithilfe von Oberflächenlautsprechern, Klangplatten und architektonischen Elementen sollen die Kirchenräume "selbst zum Resonanzkörper" werden, hieß es. "Core" sei an beiden Orten bis 27. März zu hören.

Die Performance ist ein Projekt der Künstlerin Nathalie Brum und den Musikern Luis Weiß und Lukas Schäfer, die sich damit nach eigenen Angaben "zwischen Architektur, Spiritualität und individueller Erfahrung" bewegten. Grundlage der Installation seien rund 600 persönliche Gedanken und Wortbeiträge von Besuchern der Herz Jesu Kirche, die diese ab Oktober 2025 auf einem zum "MEMOphon" umgebauten Wahlscheibentelefon hinterlassen konnten. Ausgangsfrage sei zum Beispiel gewesen: "Was lässt ihr Herz höherschlagen?"