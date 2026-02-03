Veitshöchheim (epd). Ein Abschied, ein Wiedersehen und zahlreiche Premieren prägen die diesjährige Ausgabe der TV-Prunksitzung "Fastnacht in Franken", die am Freitag (6. Februar) ab 19 Uhr live im BR-Fernsehen aus Veitshöchheim übertragen wird. Zum letzten Mal dabei ist aus Altersgründen die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz mit ihrem Kommandanten Norbert Neugirg.

Wieder mit dabei sind Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau als "Waltraud und Mariechen" oder Klavier-Kabarettist Matthias Walz, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag mitteilte. Zum ersten Mal tritt Büttenrednerin Janina Fuchs auf, eine junge Lehrerin aus Oberfranken. Auch der Kabarettist und Autor Philipp Weber aus Amorbach gibt seine Premiere bei "Fastnacht in Franken".

Über drei Millionen Zuschauer

Die TV-Prunksitzung "Fastnacht in Franken" überträgt das BR-Fernsehen seit 1987. Knapp drei Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die Sendung verfolgt. In Bayern schauten sich nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR) durchschnittlich 1,9 Millionen Menschen die Sendung an, das waren 46,8 Prozent des gesamten Fernsehpublikums im Freistaat. Der Wert lag niedriger als im Vorjahr.