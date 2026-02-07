München (epd). Mit 45,4 Prozent Marktanteil in Bayern war die Prunksitzung "Fastnacht in Franken" im BR-Fernsehen am Freitagabend ein Zuschauererfolg. Bundesweit sahen laut Bayerischem Rundfunk rund 2,9 Millionen Menschen die Sendung, in Bayern waren es im Schnitt 1,8 Millionen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Kultsendung mit 29,3 Prozent den höchsten Marktanteil des Abends in Bayern. BR-Intendantin Katja Wildermuth bezeichnete die "Fastnacht in Franken" als "Fest des fränkischen Humors und der Gemeinschaft", das in unruhigen Zeiten Stärke und Zuversicht schenke. Für den Fastnacht-Verband Franken sprach Präsident Marco Anderlik von einem Programm "mit Witz, Charme, großen Emotionen und auch nachdenklichen Momenten".

Markus Söder und Ilse Aigner unter den Gästen

Zu den Höhepunkten der fast vierstündigen Aufzeichnung aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim gehörte der Abschied der Altneihauser Feierwehrkapell’n nach 20 Jahren. Unter den Gästen waren zahlreiche Politikerinnen und Politiker, darunter Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Die traditionsreiche Sendung wird seit 1987 ausgestrahlt und feiert im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum.