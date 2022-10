Regensburg (epd). Einen Festgottesdienst zu "480 Jahre Reformation" veranstaltet die evangelische Kirche an diesem Sonntag (16. Oktober) in der Neupfarrkirche in Regensburg. Dabei werde an die Einführung der Reformation am 15. Oktober 1542 erinnert, teilte die Kirchengemeinde mit. Die Theologin Christine Gottfriedsen halte eine Kanzelrede mit dem Thema "Einige Gedanken zu Gottes Handeln".

Der Einführung der Reformation vorausgegangen waren jahrzehntelange Debatten innerhalb des Rates der freien Reichsstadt und Auseinandersetzungen mit dem katholischen Kaiser in Wien. Doch der Druck vonseiten der Bürger wurde immer größer und so sprach sich der Rat der Stadt - trotz aller Proteste von Kaiser, bayerischem Herzog und Regensburger Bischof - am 13.Oktober 1542 fast einstimmig dafür aus, das Abendmahl künftig auf reformatorische Weise zu feiern, also mit Brot und Wein.

Die Abendmahlsfeier am 15. Oktober 1542 in der Neupfarrkirche war das sichtbare Zeichen, dass die freie Reichsstadt Regensburg jetzt evangelisch war. Die Gemeinde der Neupfarrkirche erinnert mit dem festlichen Abendmahlsgottesdienst an diesen Tag und feiert das Jubiläum mit einem Empfang im Anschluss an den Gottesdienst.