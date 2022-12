Nürnberg (epd). Historische Instrumente und historische Aufführungspraktiken stehen bei den Tagen Alter Musik der Hochschule für Musik Nürnberg im Mittelpunkt. Das Festival wird in Zusammenarbeit mit dem Germanischen Nationalmuseum jährlich veranstaltet, teilte die Hochschule mit. In die Tage Alter Musik vom 12. bis 24. Januar ist die Veranstaltungsreihe Forum Alter Musik vom 18. bis 22. Januar eingebettet.

Ein Highlight des Festivals seien am Wochenende vom 14. und 15. Januar die Aufführungen der Barockoper "The Loves of Aeneas and Dido", die auf Henry Purcells Dido and Aeneas basiert, hieß es. Sie gelte als Meilenstein in der Geschichte der Oper. Ein Konzertabend "Orpheus Britannicus: Best of British Baroque" führt das Publikum am Donnerstag, 12. Januar, in einem Streifzug durch die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Das Programm reicht vom Lautenlied bis zur Opernszene.

Das Ensemble Relief Bleu, das sich aus Studierenden der Hochschulen für Musik Würzburg und Nürnberg zusammensetzt, präsentiert am Dienstag, 17. Januar, barocke Kammermusik um das Jahr 1730. Den Abschluss des Festivals bildet das Studio für Alte Musik mit italienischer und englischer Ensemblemusik am 24. Januar in der St. Marthakirche. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Tage Alter Musik ist frei.