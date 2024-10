München, Hannover (epd). Das "Wort zum Sonntag" feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird es am 14. November eine Festveranstaltung in München geben, teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Dienstag in Hannover mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde "Das Wort zum Sonntag" persönlich würdigen und ein Grußwort sprechen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der evangelischen St. Markus Kirche, eingeladen haben die Deutsche Bischofskonferenz, die EKD und die ARD.

Geplant ist laut Mitteilung ein abwechslungsreiches Programm mit Rückblicken auf die vergangenen 70 Jahre. Es werde unter anderem Gespräche geben mit Bischöfin Kirsten Fehrs, amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, sowie Christine Strobl, Programmdirektorin der ARD.

Jeden Samstag nach den "Tagesthemen" sendet Das Erste (ARD) den vierminütigen aktuellen Kommentar aus christlicher Sicht, für deren Inhalt die Kirchen verantwortlich sind. Die Verkündigungssendung ist das zweitälteste Format im deutschen Fernsehen. Sie wurde erstmals am 8. Mai 1954 ausgestrahlt. Mittlerweile sind über 3.600 Worte zum Sonntag gesprochen worden. Mehr als 300 Sprecherinnen und Sprecher haben die Sendung in der ARD gestaltet, Gastsprecher waren auch die Päpste Johannes Paul II. im April 1987 und Benedikt XVI. im September 2011. Im Schnitt sahen 2023 "Das Wort zum Sonntag" 1,24 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 8,4 Prozent am Samstagabend entspricht.