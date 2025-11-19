München (epd). Zum elften Mal zeigt das Münchner Filmfestival Kino Asyl Filme von jungen Menschen mit Fluchterfahrung. Die Reihe werde am Samstag (22. November) im Werkraum der Münchner Kammerspiele eröffnet, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Bis 28. November seien 21 Filme von Menschen aus zehn Ländern wie Afghanistan, Syrien, Uganda, dem Irak oder der Ukraine zu sehen. Spielorte sind den Angaben zufolge das Bellevue di Monaco, das NS-Dokuzentrum, der Gasteig HP8, die Hochschule für Fernsehen und Film sowie das Kunstlabor2. Der Eintritt ist jeweils frei.

Das Kino Asyl Filmfestival wird vom Medienzentrum München des Instituts für Medienpädagogik organisiert. Kooperationspartner ist die Refugio Kunstwerkstatt. Es ist den Angaben zufolge ein Projekt im Auftrag des städtischen Kulturreferats sowie der Filmstadt München.