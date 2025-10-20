Nürnberg (epd). Die Kirche St. Peter im Nürnberger Süden wird in den kommenden Monaten in ganz neuem Licht erstrahlen. Am 25. Oktober hat dort die professionelle Licht- und Videoshow "Genesis" Premiere. In 360-Grad-Animationen wolle die Illumination zu Musik die Schöpfungsgeschichte vom ersten Strahlen des Lichts bis zur Erschaffung des Menschen erzählen, teilen die Veranstalter, die "Kulturoptimisten", mit.

Das Züricher Künstlerkollektiv Projektil lasse wie von Zauberhand das Dach verschwinden und Säulen sich drehen, Bögen und Ornamente würden mit Licht nachgezeichnet. Der gesamte Innenraum erstrahle in ständig wechselnden Bildern, heißt es in der Mitteilung. Der Raum werde in Klänge, Licht und Farben gekleidet. Pflanzen mit prächtigen Blüten ranken durch den Kirchenraum, Planeten entstehen und Fischschwärme tummeln sich um Korallenriffe. Die Besucherinnen und Besucher würden in der 30-minütigen Show ein Zusammenspiel aus Projektionen, Musik und Architektur erleben.

Der evangelische Pfarrer Matthias Halbig von "Kirche im Süden" in Nürnberg sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), das Projekt mache es möglich, die Schöpfung den verschiedenen Gruppen und einzelnen Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus "auf andere Weise nahezubringen als sonst". Man habe bisher schon professionelle Veranstaltungen in St. Peter gehabt, diese Art des Projekts sei aber neu.

Die Kirchengemeinde bringe sich mit verschiedenen Gottesdiensten, die auf das Projekt Bezug nehmen, in die Veranstaltungen ein. Es werde Konzerte geben und Kirchenvorsteherin und Historikerin Gesa Büchert werde zur Lichtshow zwei Kirchenführungen übernehmen.