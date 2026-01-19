München (epd). Der Schauspieler Florian David Fitz erhält den Bayerischen Film-Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Fitz habe eine enorme kreative Kraft, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag mit. "Er berührt und begeistert Millionen Menschen mit seinen Geschichten und Rollen - als Schauspieler, Autor und Regisseur schafft er Werke voller Humor, Herz und Tiefgang." Der Bayerische Filmpreis wird am Freitag (23. Januar) verliehen.

Mit Filmen wie "Vincent will Meer", "Willkommen bei den Hartmanns", "Oskars Kleid" oder "Der Vorname" habe Fitz die Kinoleinwand geprägt und die deutsche Filmkultur bereichert, sagte Söder. Immer authentisch schaffe er vielschichtige Charaktere und halte der Gesellschaft immer wieder charmant den Spiegel vor. Söder würdigte auch Fitz' soziales Engagement durch Spenden und Benefizauftritte. Er übernehme damit gesellschaftliche Verantwortung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Bayerischer Filmpreis zählt zu den höchstdotierten Film-Auszeichnungen

Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten haben unter anderem Uschi Glas, Veronika Ferres, Michael Bully Herbig, Sönke Wortmann, Roland Emmerich, Werner Herzog, Hannelore Elsner, Wim Wenders, Armin Mueller-Stahl, Margarethe von Trotta und Bruno Ganz erhalten. Der Bayerische Filmpreis zählt zu den renommiertesten und mit einem Preisgeld von insgesamt 300.000 Euro in elf Kategorien zu den bestdotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche. Er wird seit 1979 vergeben.