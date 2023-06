Nationalsozialismus

Aus politischen oder rassischen Gründen wurden Menschen im NS-Regime brutal verfolgt. Millionen starben in Konzentrationslagern (KZs). Im Seminar "Die Konzentrationslager-SS - warum man das Verbrechen als Beruf wählte" geht es ab Montag (12. Juni) bis zum 16. Juni in der Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel am See um die Entwicklung der über 1.000 NS-Konzentrationslager.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wer jene Männer waren, die in der Lager-SS Dienst taten. Außerdem wird analysiert, wie sich die Erinnerungskultur in Bezug auf diesen Aspekt der Geschichte entwickelt hat.