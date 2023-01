Fürth (epd). Der fränkischer Mundartdichter und Kabarettist Günter Stössel ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Wie seine Familie am Donnerstag mitteilte, starb der Träger des "Goldenen Nürnberger Trichters" und des "Frankenwürfels" am Mittwoch. Stössel wuchs in Fürth auf, studierte nach dem Abitur Maschinenbau und arbeitete bei der Kraftwerk Union in Erlangen. Ab 1974 trat Günter Stössel regelmäßig als Gitarrist und Liedermacher mit fränkischen Mundarttexten auf und war einer der ersten Barden des Nürnberger Bardentreffens. Seit 1989 war er hauptberuflicher Künstler.

Bekannt wurde Stössel durch seine Erfindung "Nämberch English Spoken - Sprachbasteleien für Hiesige und Zugereiste", in der er die fränkische Mundart mit gleichlautenden englischen Worten auch für Nicht-Franken sprechbar machte, heißt es in einer Mitteilung der Familie. Stössel übersetzte Asterix-Bände, Wilhelm Buschs "Die fromme Helene" und "Max und Moritz" ins Fränkische und veröffentlichte LPs und CDs mit seinen fränkischen Liedern, die Kultstatus erreichten. Er schrieb außerdem das Buch "Nürnberg bei Fürth - Eine städtegeschichtliche Zoff-Sammlung". Stössel arbeitete für den Bayerischen Rundfunk und für private Radiostationen.