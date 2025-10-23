Münchberg (epd). Eine offenbar psychisch beeinträchtigte Frau hat sich am Mittwochabend in der evangelischen Münchberger Stadtkirche Peter und Paul mit einer Motorsäge am Altarkreuz zu schaffen gemacht. Wie die Polizei in Hof mitteilte, soll die 55-Jährige kurz nach 18 Uhr mit der Säge in der Hand in der Kirche zu randalieren begonnen haben. Eine Streife der Polizei nahm die Frau wenig später in Gewahrsam und brachte sie ins Bezirkskrankenhaus.

Mitarbeitende der Kirchengemeinde sprachen die Frau an, als sie mit der kleinen Motorsäge bereits den Sockel des ungefähr zwei Meter hohen Holzkreuzes angesägt hatte. Damit verhinderten sie laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken, dass die Frau das Kreuz vor dem Eintreffen der Polizeistreife ganz durchsägte. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.000 Euro.