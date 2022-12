München (epd). Mit einer neuen frauenpolitischen Internetseite will das bayerische Familienministerium nach eigenen Worten "Bewegung in überholte Geschlechterrollen" bringen. Gezeigt würden auf www.bayerns-frauen.de Lebenswege von Frauen, "die uns ermutigen und motivieren, ein selbstbestimmtes Leben zu führen", heißt es in einer am Donnerstag in München verbreiteten Mitteilung. Frauenministerin Ulrike Scharf (CSU) fordert, dass die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern eine Selbstverständlichkeit sein müsse. Dazu brauche es ein Umdenken.

Kritisch äußert sich das Ministerium zu stereotypen Rollenbildern. "Das beginnt bei rosafarbenen Spielsachen für Mädchen und hört bei der Wahl des Berufs oder Studienfachs nicht auf", hieß es. Starke Vorbilder, wie sie auf der Internetseite porträtiert würden, ermutigten Mädchen und junge Frauen, ihren Weg zu gehen.