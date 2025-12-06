München (epd). Mit einem Staatsempfang in München hat die Bayerische Staatsregierung rund 340 Feuerwehren aus Südbayern geehrt. Anlass war deren 150. Gründungsjubiläum, wie das Innenministerium am Samstag mitteilte. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) würdigte den Dienst der Einsatzkräfte für die Gesellschaft. "Ohne sie und das Ehrenamt wäre unser Land nicht denkbar", sagte er.

Söder sicherte den Feuerwehren weiterhin die Unterstützung des Freistaats zu. So seien die Fördermittel massiv erhöht worden, um in moderne Ausrüstung und Ausbildung zu investieren. Die ersten Feuerwehren in Bayern entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts. Große Brände im Zuge der Industrialisierung hatten damals die Notwendigkeit eines organisierten Brandschutzes verdeutlicht. Als erste Feuerwehr im Freistaat gilt laut Mitteilung die 1849 gegründete Feuerwehr Augsburg.