Nürnberg (epd). Das Friedensforum Nürnberg lädt am 30. und 31. Januar zu einer Friedenskonferenz in das Nachbarschaftshaus Gostenhof in Nürnberg ein. Wie das Bündnis am Mittwoch mitteilte, will man mit der Veranstaltung "die Verständigung zwischen Friedensaktiven und Gruppen in der Region Nordbayern fördern". Die Konferenz beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr mit einem Vortrag des Juristen Norman Paech mit dem Thema "Recht auf Frieden - Recht der Völker".

Am Samstag folgen ab 14 Uhr Workshops, unter anderem zu den Themen "Wehrpflicht - Nein Danke", "Ursachen für Krieg und Faschismus" und "Medien - Krieg um die Köpfe". Um 19 Uhr folgt die Abschlussveranstaltung über die aktuelle Situation im Nahen Osten mit der Journalistin Karin Leukefeld. Der Eintritt zur Friedenskonferenz ist frei, Spenden sind erwünscht.

Das Friedensforum Nürnberg wurde nach eigenen Angaben 1981 von Personen unterschiedlicher parteipolitischer und weltanschaulicher Einstellung im Zuge des Widerstands gegen die Aufrüstung der NATO gegründet. Ihm gehören christliche Friedensgruppen, Gewerkschafter, Stadtteil- und Friedensinitiativen, Parteien und Friedensorganisationen an.