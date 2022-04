Flossenbürg (epd). Die Evangelische Jugend im Dekanat Weiden gestaltet am 9. April (12 Uhr) eine Andacht in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Anlass sei die Erinnerung an den 77. Todestag des evangelischen Pfarrers und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet wurde, teilte das evangelische Dekanat Weiden am Mittwoch mit. Eingeladen sind Menschen jeden Alters, die gemeinsam für den Frieden beten wollen.

Im Mittelpunkt des Friedensgebets steht das Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen". Den wohl bekanntesten Text Bonhoeffers setzen der Weidener evangelische Dekan Thomas Guba, Dekanatsjugendreferent Fabian Endruweit und Martin Waßink von der Dekanatsjugendkammer in Beziehung zum Krieg in der Ukraine und in anderen Krisenregionen der Welt. Das Friedensgebet findet im Hof der Arrestbaus in der KZ-Gedenkstätte statt.