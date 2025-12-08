München (epd). Bei einem ökumenischen Jugendgottesdienst soll am dritten Adventssonntag (14. Dezember) im Münchner Liebfrauendom das "Friedenslicht aus Bethlehem" feierlich ausgesandt werden. Die Feier leiten Thomas Prieto Peral, evangelischer Regionalbischof im Kirchenkreis Schwaben-Altbayern, und Dompfarrer Monsignore Klaus-Peter Franzl zusammen mit dem griechisch-orthodoxen bischöflichen Vikar Archimandrit Petros Klitsch, teilten die bayerische evangelische Landeskirche und das Erzbistum München und Freising am Montag gemeinsam mit. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr.

Die Friedenslicht-Aktion steht in diesem Jahr in Deutschland unter dem Leitwort "Ein Funke Mut". Mut zum Frieden beginne im Privaten und Kleinen, sagten Leonie Bourhenne und Andrea Jaumann, Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Friedenslicht München", laut Mitteilung. "Mut für Frieden heißt für mich unter anderem, auf jemanden zuzugehen, auch, wenn ich nicht weiß, wie er oder sie reagieren wird", sagte Bourhenne vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Für sie heiße Mut zum Frieden, den eigenen Komfortbereich zu verlassen, "Neues kennenzulernen, auf Fremde zuzugehen, sich auf sie einzulassen, versuchen, sie zu verstehen", ergänzte Jaumann von der Pfadfinderinnenschaft St. Georg.

Das Licht wird weitergetragen in Krankenhäuser, Schulen und Altenheime

Das Friedenslicht wurde in diesem Jahr wieder in der Geburtskirche in Bethlehem entzündet und anschließend am Flughafen Tel Aviv an ein österreichisches Kind übergeben. Am 6. Dezember wurde es in Linz an die internationalen Pfadfinder-Delegationen, unter anderem aus München und Oberbayern, übergeben. Beim Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom am 14. Dezember nehmen Pfarreien, Kirchengemeinden, Jugendgruppen und Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Licht in Empfang und tragen es anschließend weiter, etwa in Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, Gefängnisse, in Sammelunterkünfte, Altersheime, zu Obdachlosen und in Moscheen und Synagogen.

Die Aktion "Friedenslicht aus Bethlehem" wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen und ist heute eine europaweite Aktion der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.