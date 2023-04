Memmingen (epd). Um Friedhofsbesucher vor dem Kot von Saatkrähen zu schützen, zeigt sich die Stadt Memmingen kreativ. Sie bietet auf dem Waldfriedhof an zwei Eingängen Leih-Schirme an. Die Saatkrähen auf dem Waldfriedhof sorgten für viel Schmutz. Die Vogelart sei aber besonders geschützt und dürfe nicht gejagt oder vergrämt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt am Mittwoch.

Das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe stellt daher den Friedhofsbesuchern große Schirme zum Schutz vor Krähenkot bereit. "So soll zumindest die Sorge, während des Aufenthaltes von oben beschmutzt zu werden, genommen werden", begründete Amtsleiter Michael Koch die gefundene Lösung. Am Ende des Besuches sollen die Schirme - verschmutzt oder unverschmutzt - wieder zurückgehängt werden.