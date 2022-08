Forchheim, Wiesenttal (epd). Im Alter von 86 Jahren ist der frühere evangelische Dekan von Forchheim, Manfred Erstling, gestorben. Wie die Regionalbischöfin von Bayreuth, Dorothea Greiner, am Freitag mitteilte, lebte Erstling im Ruhestand mit seiner Frau in Wüstenstein bei Wiesenttal in der Fränkischen Schweiz.

Der gebürtige Regensburger war 23 Jahre lang Dekan für den Dekanatsbezirk Forchheim mit Sitz in Muggendorf. Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 1999 stellte der damalige Forchheimer Landrat, Reinhardt Glauber, Erstlings Zuwendung zu den Menschen in der Fränkischen Schweiz heraus. "Er hat sich als Geistlicher nie in den theologischen Elfenbeinturm begeben", sagte Glauber. Erstling gehörte auch viele Jahre der Landessynode, dem evangelischen Kirchenparlament, an.

Er sei als leidenschaftlicher Prediger und gewissenhafter Seelsorger nahe bei den Menschen gewesen, sagte Greiner zum Tod des ehemaligen Dekans. Die Begleitung der Landgemeinden habe ihm besonders am Herzen gelegen. Bis ins hohe Alter habe er sich auch sein Interesse an theologischen Fragen und der Kirchengeschichte bewahrt.