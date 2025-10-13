München (epd). Mentale Gesundheit steht im Zentrum eines fünftägigen Festivals des Kulturzentrums Gasteig HP8. Vom 22. bis 26. Oktober biete man unter dem Stichwort "Mental Health" rund 50 Veranstaltungen, darunter auch eine Gesprächsrunde mit dem Ex-Skispringer Sven Hannawald, teilte der Gasteig am Montag mit. Hannawald hatte seine Karriere 2004 nach einem Burnout beendet. "Kultur tut gut", sagte Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke laut Mitteilung. In Zeiten zunehmender Verunsicherung und Vereinsamung wolle man Menschen "motivieren, selbst aktiv zu werden und etwas für ihre mentale Gesundheit zu tun".

Das Programm reiche von Bühnenshows wie einem Konzert der Songwriterin Zoe Wees bis zu kleinen Workshops, von Lesungen bis zu Tanzformaten. Als Ruhepol diene eine "Mentale Tankstelle", die zu 20-minütigen Kurzcoaching-Sessions, Entspannungsübungen und Meditationen einlade. An junges Publikum richte sich ein Live-Podcast mit der Influencerin Beekaa, bei dem es um übermäßigen Bildschirmkonsum und "Mentales Ungleichgewicht" gehe. Die Teilnahme am Festival ist kostenlos.