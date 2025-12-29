Kaufbeuren (epd). Die Hilfsorganisation humedica hat bei ihrer Aktion "Geschenk mit Herz" in diesem Jahr 70.452 Weihnachtspäckchen gesammelt. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr, als 66.642 Geschenke zusammenkamen, wie das Hilfswerk am Montag in Kaufbeuren mitteilte. Die Päckchen gehen an bedürftige Kinder in Osteuropa.

Die Geschenke werden den Angaben zufolge in Ländern wie Rumänien, der Ukraine, Albanien oder Kosovo verteilt. Empfänger sind Kinder, die in Waisenhäusern, Krankenhäusern oder Kindergärten leben. "Dass jemand aus dem fernen Deutschland an sie denkt und sie beschenkt, ist für viele etwas ganz Besonderes", sagte Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche.

Mehr als 1.500 Sammelstellen

Die Aktion wird von mehr als 1.500 Sammelstellen in Bayern unterstützt, darunter viele Schulen, Kindergärten und Unternehmen. Menschen packen die Geschenke nach einer einheitlichen Liste, damit die Kinder vergleichbare Inhalte erhalten. In den Päckchen sind Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und warme Kleidung. Hinter der Aktion steht die Organisation humedica aus Kaufbeuren. Sie wurde 1979 gegründet und leistet weltweit Nothilfe. Die Kosten für die Logistik der Weihnachtsaktion übernimmt der Verein "Sternstunden".