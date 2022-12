München (epd). Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) hat Pflegekräften und medizinischem Personal für ihren engagierten Einsatz gedankt. Trotz der abflauenden Corona-Pandemie leisteten sie "auch in diesem sehr fordernden Jahr wieder professionelle Unterstützung und wertvolle Arbeit für unterstützungsbedürftige und kranke Menschen und ihre Familien", sagte Holetschek laut Mitteilung des Ministeriums. "Allen Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich möchte ich dafür von ganzem Herzen danken. Ihr Einsatz und ihr persönliches Engagement für die Kranken und Schwächsten unserer Gesellschaft können nicht hoch genug geschätzt werden."

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass knapp drei Jahre Corona-Pandemie den Beschäftigten im Gesundheitsbereich viel abverlangt und sie nicht selten an ihre körperlichen und psychischen Grenzen gebracht haben, so der Minister weiter. Erschwerend hinzu kämen die teils dramatischen Personalengpässe, insbesondere in den Kliniken und der Pflege. Deshalb forderte Holetschek von der Bundesregierung bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen, auch in Form eine Pflegereform.

Der Minister betonte: "Wir müssen den Pflegeberuf wieder attraktiv machen - und wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr neue Fachkräfte gewinnen, sowohl auf dem ersten wie auf dem zweiten Bildungsweg." Die Zukunft einer guten Pflege entscheide sich in der Frage nach ausreichend qualifiziertem Personal.