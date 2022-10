München (epd). Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat zur regelmäßigen Krebsvorsorge aufgerufen. "Wir dürfen auch in Zeiten von Corona nicht vergessen, dass der Kampf gegen Krebs eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit ist", sagte er laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Samstag anlässlich der dritten Krebs-Convention YES!CON, die dieses Jahr in München stattfindet.

In Deutschland erkrankten jedes Jahr etwa 500.000 Menschen neu an Krebs. Und die Zahl der Krebsfälle könnte sich nach Prognosen der WHO weltweit bis 2040 fast verdoppeln. Dabei seien viele Krebsarten heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt werden. "Deshalb ist die Vorsorge so wichtig - und niemand sollte Vorsorgetermine vor sich herschieben", so Holetschek.