München (epd). Mit einer Video-Auftaktveranstaltung am 3. April startet der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) sein mediales Großprojekt "#glaubstdu - die Bibelbasics". Bei der ungefähr eineinhalbstündigen Videokonferenz ab 18 Uhr beantwortet der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm die Fragen der Teilnehmenden zur Bibel, wie der EPV als zentrales evangelisches Medienhaus in Bayern nun mitteilte. Teil des Projektes sind Artikelserien, Podcasts, Videos, Online- und Live-Events sowie eine Ausstellung.

Bedford-Strohm sagte, die Aktion des EPV leiste "einen wichtigen Beitrag dazu, die Bibel wieder mehr ins Gespräch zu bringen und ihre Inhalte als Quelle von Kraft und Orientierung neu zu entdecken". Schon vorab konnten für die Videoschalte Fragen eingereicht werden - etwa: Adam und Eva wurden im Paradies von der sprechenden Schlange - also dem Teufel - verführt! Wie kam der Teufel ins Paradies? Oder es geht um die Frage, weshalb Gott im Alten Testament Tausende Tieropfer gefordert oder sogar gutgeheißen hat.

"Ziel des Projektes ist es, dass sich die Teilnehmer mit den 50 wichtigsten Geschichten aus dem Buch der Bücher auseinandersetzen", sagte EPV-Direktor Roland Gertz. Das Projekt wird von allen Redaktionen des evangelischen Medienhauses journalistisch begleitet. Die Beiträge zu den 50 Bibeltexten werden von prominenten Autoren wie Landesbischof Bedford-Strohm, Benediktiner-Pater Anselm Grün oder "Wort zum Sonntag"-Sprecherin Stefanie Schardien geschrieben, aufgenommen oder aufgezeichnet.

Die Beiträge zu #glaubstdu - mal ernst und theologisch, mal leicht und unterhaltsam - erscheinen im gedruckten "Sonntagsblatt", der evangelischen Wochenzeitung für Bayern, auf der Online-Plattform sonntagsblatt.de, sowie auf vielen weiteren analogen und digitalen Kanälen. Das ganze Projekt sei zudem interaktiv angelegt, teilte der EPV weiter mit. Das heißt: Jede und jeder kann und soll mitmachen und eigene Beiträge in den sozialen Medien mit dem Hashtag #glaubstdu veröffentlichen.

Schirmherr des Angebots ist der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Biblische Geschichten hätten nach wie vor eine große Bedeutung - sie gehörten zu den "inneren Kraftquellen" der Gesellschaft. Diese Kraftquellen würden "versiegen, wenn wir Pluralismus so missverstehen würden, dass solche prägenden Symbole, Geschichten und Texte, wie wir sie in der Bibel finden, in den Bereich des Privaten verbannt würden", sagte Bedford-Strohm, der auch Theologieprofessor ist: "Die Bibel ist ein wunderbares Buch."

Der EPV ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern mit Sitz in München und mehreren Regionalredaktionen in den evangelischen Kirchenkreisen. Zum EPV zählen neben dem bayerischen Landesdienst der Nachrichtenagentur Evangelischer Pressedienst (epd) auch das "Sonntagsblatt", die Evangelische Funk-Agentur (efa), das Evangelische Fernsehen (efs), die Evangelische Medienagentur (ema), die Bereiche Vernetzte Kirche, Crossmedia/Periodika sowie der Claudius-Buchverlag.