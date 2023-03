München (epd). An die Deportation von 131 Münchner Sinti und Roma vor 80 Jahren erinnert ein ökumenischer Gottesdienst am Freitag (10. März) in der Kirche Mariä Sieben Schmerzen im Hasenbergl. Stadtdekan Bernhard Liess, Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg und der griechisch-orthodoxe Archimandrit Georgios Siomos erinnerten dabei an jene Sinti und Roma, die am 13. März 1943 von München in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt wurden, teilte das evangelische Dekanat mit. Am Jahrestag des 13. März finde darüber hinaus eine Namenslesung am Platz der Opfer des Nationalsozialismus mit ökumenischem Gebet statt.