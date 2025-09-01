München, Nürnberg (epd). In evangelischen Kirchengemeinden in Bayern startet am 21. September wieder die Aktion "Gottesdienst erleben". Die Grundidee dazu lautet: "Wir laden andere zum Gottesdienst ein, weil uns der Gottesdienst am Herzen liegt." Im Mittelpunkt der Aktion stehe die Überzeugung, dass Gottesdienste Menschen guttun und dass es sich lohne, dazu einzuladen, sagte Martin Bek-Baier vom Gottesdienst-Institut der bayerischen evangelischen Landeskirche in Nürnberg.

In Altenkunstadt (Landkreis Lichtenfels) werde zum Beispiel zur Wohnzimmerkirche eingeladen, in Tauber-Wörnitz (Landkreis Ansbach) zu einem Gottesdienst unter dem gemalten Sternenhimmel im Altarraum und in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) zu einem Jugendgottesdienst, in dem die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Vorstellungen vom Himmel erzählen.

Der Aktionstag hatte 2023 unter dem Motto "Back to church" erstmals in Bayern stattgefunden. Die Idee dazu stammt aus England. 2002 hatte eine Kirchengemeinde in Manchester ihre Mitglieder aufgerufen, Bekannte und Freunde in den Gottesdienst einzuladen. Mittlerweile findet der "Back-to-church-Sonntag" regelmäßig in ganz England in Tausenden von Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen statt. Auch andere Länder haben die Idee übernommen.