München (epd). Mit einem ökumenischen Gottesdienst erinnern die kirchlichen Träger der Wohnungslosenhilfe am Mittwoch (21.11.) an obdachlose Menschen, die im vergangenen Jahr in München gestorben sind. Verstorbene Obdachlose würden meist anonym und ohne Feierlichkeit bestattet, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Sie seien aber "Teil unserer Gemeinschaft", man wolle gemeinsam von ihnen Abschied nehmen, betonte Elke Prumbach, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen München.

Den Gottesdienst feiern Stadtdekan Bernhard Liess und Pfarrer Michael Schlosser vom Pfarrverband Mariahilf. Beteiligt sind der Katholische Männerfürsorgeverein, das Evangelische Hilfswerk, der Sozialdienst katholischer Frauen, die Bahnhofsmission, die Benediktinerabtei St. Bonifaz und weitere Organisationen, die sich um obdachlose Menschen in München kümmern.