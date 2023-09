Volkach (epd). Der Illustrator Mehrdad Zaeri (Mannheim) erhält den "Großen Preis" der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach. Mehrdad Zaeri sei einer der wichtigsten und einflussreichsten Illustratoren der Gegenwart und erhalte den Preis in Würdigung seines umfassenden und vielseitigen kinderliterarischen Schaffens, teilte die Akademie am Donnerstag in Volkach mit. Der Preis wird am 17. November in Volkach verliehen. Er wird von der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken gestiftet und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Zaeri wurde den Angaben zufolge 1970 im iranischen Isfahan geboren und gelangte nach seiner Flucht Mitte der 1980er-Jahre mit seiner Familie über die Türkei und die DDR nach Heidelberg. Seine Illustrationen finden sich in Kalendern, Aphorismen- und Anekdotenbänden ebenso wie in deutschen und arabischen Märchenbüchern, Bilderbüchern sowie in Erzählungen für Kinder und phantastischen Romanen für Jugendliche. Verfolgung, Flucht, Solidarität und Freiheit seien immer wiederkehrende Themen seiner Illustrationen. Wichtig sei ihm vor allem, dass seine Bilder Geschichten im Kopf der Betrachterinnen und Betrachter auslösen, hieß es.

Darüber hinaus zeichnet die Akademie dieses Jahr Barbara Schleihagen (Berlin) und Markwart Herzog (Irsee) mit dem nicht dotierten "Volkacher Taler" aus. Schleihagen leitete als Bundesgeschäftsführerin von 2005 bis 2023 den Deutschen Bibliotheksverband e. V. (dbv) mit über 2.000 Mitgliedsbibliotheken. Bei ihr werde "in sehr authentischer Weise spürbar, dass Bibliotheken essenzielle Bildungsplayer für eine gelingende Lesesozialisation bei allen Menschen sind", hieß es zur Begründung.

Herzog leitet seit 2009 als Direktor die Schwabenakademie Irsee. Er initiierte mehrere gemeinsame Tagungen mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur; außerdem verbindet die beiden Akademien seit fünf Jahren die Auslobung des Josef-Guggenmos-Preises für Kinderlyrik. Dafür gebühre ihm "unser größter Dank", hieß es in der Begründung für die Auszeichnung.