München (epd). Zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar wünscht sich Gülseren Demirel, integrationspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, deutlich mehr Unterstützung für betroffene Frauen und Mädchen in Bayern. Von der Staatsregierung forderte sie am Freitag mehr Anlaufstellen und spezielle Sprechstunden für Betroffene. "Weibliche Genitalverstümmelung ist grausam. Im Freistaat leben Tausende Frauen und Mädchen, denen dies widerfahren ist oder noch droht, und die Unterstützung brauchen", sagte sie laut Mitteilung.

Auch müssten Ärztinnen und Ärzte besser für das Thema sensibilisiert werden, beispielsweise im Medizin- und Hebammenstudium und in der Pflegeausbildung. Ärztliche Weiterbildungen müssten weibliche Genitalverstümmelung mindestens in der Frauenheilkunde, der Pädiatrie, Urologie, Chirurgie sowie der Allgemeinmedizin thematisieren. Zudem forderte Demirel eine bessere Datenlage in Bayern durch eine regelmäßige Datenerhebung sowie die Schaffung einer zentralen Informationsstelle.

Es gebe zwar eine Reihe an Modellprojekten, um ein Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk für betroffene Frauen und Mädchen zu schaffen, jedoch gebe es zu wenige Anlaufstellen, die zudem häufig überlaufen seien. Ein herausragendes Beispiel für eine gute Versorgungsstruktur sei die seit 2021 bestehende Sprechstunde am Klinikum rechts der Isar, die alle zwei Wochen für vier Stunden stattfindet. Ein solches Angebot müsse es in allen Regionen Bayerns geben, so Demirel.

Aus der Dunkelzifferschätzung von Terre des Femmes aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass in Deutschland über 100.000 von weiblicher Genitalverstümmelung betroffene Frauen und Mädchen leben. Über 17.000 Mädchen gelten als potenziell gefährdet. In Bayern gibt es Schätzungen zufolge knapp 12.000 betroffene Frauen und 5.500 gefährdete Mädchen, so die Grünen. Aktuell gebe es dazu jedoch keine Studien oder belastbare Daten.