Frankfurt a.M. (epd). Ein Instagram-Post, in dem zu einem Bild des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) das Wort "Hurensohn" aus einem Song des Rappers "Haftbefehl" ertönt, hat eine Debatte um demokratische Umgangsformen hervorgerufen. Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Luis Bobga, verbreitete auf seinem Kanal ein entsprechendes Video, in dem er den Vorschlag Söders kritisierte, die Zahl der Bundesländer zu reduzieren.

"Wenn Demokraten so miteinander umgehen, dann können wir der AfD gleich die Schlüssel geben", sagte der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU), der "Bild am Sonntag". "Von den Grünen ist eine Entschuldigung fällig. Und es ist ein guter Zeitpunkt, daran zu erinnern: Wir alle sollten Debatten respektvoll führen."

Bobga: Sollte keine Beleidigung sein

Zunächst reagierte der Grüne-Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour. Söders Attacken rechtfertigten keine Entgleisungen unter der Gürtellinie, sagte er der Zeitung. "Jeder sollte seinen Beitrag zum Anstand leisten."

Bobga stellte später klar: Er bedaure, dass "die Auseinandersetzung mit dem Inhalt von Herrn Söders Aussage auf der Strecke geblieben" sei, zitierte ihn "Bild am Sonntag". Es sei nie sein Ziel gewesen, Söder "mit dieser Beleidigung direkt anzusprechen". Dass dies passiert sei, tue ihm leid.