München, Greding (epd). Die Grüne Jugend Bayern organisiert zusammen mit der Initiative "Greding ist bunt" eine Demonstration gegen die Gründung des Landesverbands der AfD-Jugend "Generation Deutschland". Wie die Grüne Jugend am Mittwoch mitteilte, versammelt sie sich am 20. Dezember um 11 Uhr in Greding im Landkreis Roth in der Industriestraße in direkter Nähe zum Veranstaltungsort, dem Hippodrom Greding. "Wir überlassen unsere Generation und unser Zuhause nicht einer menschenverachtenden Partei, denn die 'Generation Deutschland' ist eine Kopie der gesichert rechtsextremen 'Jungen Alternative'", sagte Anna Gmeiner von der Grünen Jugend laut Mitteilung.

Die Zivilgesellschaft setze sich unter "Greding ist bunt" vor Ort seit Jahren gegen den AfD Landesparteitag ein. "Greding steht für ein respektvolles Miteinander, Offenheit, Vielfalt und Solidarität. Wir lassen nicht zu, dass offensichtlich rechtsextreme Strukturen unseren Ort für ihre Ideologie instrumentalisieren", sagte Julian Beck, einer der Engagierten, laut Mitteilung. Man hoffe auf eine breite Unterstützung aus Greding und ganz Bayern. Bereits bei der Gründung des neuen Bundesverbands der AfD-Jugend am 29. November in Gießen hatten 25.000 Menschen gegen die "Generation Deutschland" protestiert.