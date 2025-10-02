Fürth (epd). Die Landwirte und Winzer im Freistaat können zufrieden mit der diesjährigen Ernte sein - zumindest laut Statistik. So stieg die Getreideernte im Freistaat auf rund 6,4 Millionen Tonnen, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mitteilte. Das ist nach den Ergebnissen der "Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung" ein Plus von 17,7 Prozent gegenüber 2024. Auch bei der Kartoffelernte stieg die Menge deutlich, nämlich um 18,2 Prozent auf 1,8 Millionen Tonnen. Die Winzer verbuchen ein Plus von 38,8 Prozent bei der Weinmosternte auf 439.000 Hektoliter.

Auch beim Obst gibt es überwiegend nur erfreuliche Erntebilanzen: Bei der Apfelernte stieg der Ertrag nach den vorläufigen Zahlen um 13,5 Prozent auf 31.500 Tonnen in diesem Jahr. Bei den Süßkirschen nahm die Erntemenge - nach einem allerdings frostbedingt schlechten Erntejahr 2024 - um 30,1 Prozent auf 1.792 Tonnen zu. Bei den Sauerkirschen wurde sogar ein Ernte-Plus von 67,4 Prozent auf 266 Tonnen verbucht. Einzig die Birnenernte fällt dieses Jahr in Bayern mit 4.100 Tonnen schlechter aus als 2024. Hier sank die Erntemenge um rund 18,7 Prozent deutlich.