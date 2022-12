Regensburg (epd). Der Kabarettist, Schauspieler und TV-Moderator Hannes Ringlstetter hält die Kanzelrede beim Gottesdienst zum 3. Advent (11. Dezember) in der Dreieinigkeitskirche in Regensburg. Bei einer Kanzelrede sprechen Personen des öffentlichen Lebens, die sich ethischen oder theologischen Fragen in der Gesellschaft verpflichtet fühlen, teilte die Citykirche Regensburg mit.

Ringlstetter spielte in Fernsehserien wie "Hubert ohne Staller" mit, moderierte Kleinstkunst-Shows wie "Vereinsheim Schwabing" oder die Late-Night-Show mit Co-Moderatorin Caro Matzko im Bayerischen Fernsehen. Die ARD strahlt regelmäßig die Comedy "3. Stock links. Die Kabarett-WG" aus, in der Ringlstetter festes Ensemblemitglied einer fiktiven WG in Berlin ist. Der 52-jährige Ringlstetter wurde in Straubing geboren und lebt in München, mit Nebenwohnsitz in der Oberpfalz. Der Gottesdienst mit Laien-Predigt beginnt um 10 Uhr.