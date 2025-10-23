München (epd). Zwei Journalistinnen des Bayerischen Rundfunks (BR) erhalten in diesem Jahr für ihre "exzellente Auslandsberichterstattung" den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis: Sophie von der Tann und Katharina Willinger wird die Auszeichnung am 4. Dezember in Köln überreicht, wie der BR am Donnerstag mitteilte. Von der Tann arbeitet seit 2021 im vom BR verantworteten ARD-Studio Tel Aviv in Israel, Willinger leitet seit 2000 das ARD-Studio in Teheran sowie seit 2023 zusätzlich das ARD-Studio in Istanbul, die beide vom BR verantwortet werden. Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis gilt als eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen im deutschen Fernseh-Journalismus.

BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs sagte, dass heuer gleich zwei Journalistinnen des BR den Preis Erhalten, "darf uns und unsere beiden Kolleginnen sehr stolz machen". Von der Tann und Willinger waren beide Volontärinnen im BR. Sie hätten sich im BR entwickelt "und gehören jetzt zu den Besten unserer Branche", sagte er. Mit großem Respekt und Dankbarkeit gratuliere er und freue sich, "dass die extrem harte, oftmals alles abverlangende Arbeit von Sophie von der Tann und Katharina Willinger jetzt auch mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geehrt wird". Der Preis habe einen ganz besonderen Rang unter Journalistinnen und Journalisten, betonte der BR-Informationsdirektor.

Von der Tann berichtet aus Tel Aviv über den Nahen Osten und gehört laut BR-Mitteilung - insbesondere seit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem nachfolgenden Gaza-Krieg - zu den prägenden Köpfen der Berichterstattung in der Region. Für ihre Arbeit wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Willinger berichte aus der Türkei und Zypern sowie als eine von wenigen westlichen Journalistinnen trotz massiver Einschränkungen regelmäßig aus dem Iran und ordne die politischen Entwicklungen "kompetent und kenntnisreich ein". Vergangenes Jahr erhielt Willinger für ihre Berichterstattung bereits den Grimme-Preis.