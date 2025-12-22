München (epd). In einer Wohngruppe für junge Mütter in München ist der evangelische Landesbischof Christian Kopp Heiligabend zu Besuch. Er werde bei einem Brunch mit den Frauen sprechen, mit ihnen eine Andacht feiern und Geschenke für Mütter und Kinder überreichen, teilte die Landeskirche mit.

Zu dem sozial-diakonischen Projekt der Diakonie Rosenheim gehörten eine Intensivbetreuung, betreutes Wohnen und eine ambulant betreute Sozialwohnung. In der Einrichtung würden den Angaben nach derzeit 15 Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Psychologinnen und weitere Fachkräfte auf zehn Vollzeitstellen arbeiten. Von den sechs Plätzen der Intensivbetreuung seien derzeit fünf belegt. Die Frauen zwischen 15 und 37 Jahren stammten aus dem Kongo, Uganda, der Elfenbeinküste und Polen. Alle haben Säuglinge oder Kleinkinder. Die meisten wurden vom Stadtjugendamt München vermittelt.

Der Landesbischof besucht traditionell Heiligabend besondere soziale Orte. Traditionell feiert er mittags in der Münchner Matthäuskirche mit Obdachlosen und hält nachmittags eine ökumenische Andacht am Hauptbahnhof.