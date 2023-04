München (epd). Das bayerische Heimatministerium hat am Mittwoch ein Dialekt-Quiz im Internet freigeschaltet. Unter dem Motto "Wie klingt’s in Bayerns Regionen? Wo spricht man so?", könne man sein Wissen zu den bayerischen Dialekten testen, sagte der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Neben den drei Hauptdialekten Fränkisch, Schwäbisch und Bairisch könne man kleine und große Unterschiede entdecken, wie in Bayern gesprochen und gesungen werde. Eine "sprechende Sprachkarte" und weitere Funktionen auf der Internetseite zeigten die Dialektvielfalt. Es gebe über 5.000 Hörbeispiele, die Hälfte von Kabarett- oder Gesangskünstlern dargeboten.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dialekt-Quiz Bayern sollen die Hörbeispiele auf einer Karte richtig zuzuordnen: vom rheinfränkisch und hessisch-sprachigen Aschaffenburg bis zum südbairischen Mittenwald, vom thüringischen Dialekt in Ludwigsstadt bis zum Niederalemannisch in Oberstdorf. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 31. März 2024 auf der Homepage www.dialektquiz.de möglich. Jeden Monat gebe es Preise zu gewinnen, so das Ministerium.