München (epd). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat als Reaktion auf die Drohnensichtung am Münchner Flughafen schnelle Maßnahmen angekündigt. "Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten der Bayerischen Polizei deutlich erweitern, damit sie sofort und effektiv gegen Drohnen vorgehen kann", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). Die Drohnensichtungen zeigten, dass die Bedrohung durch Drohnen real sei, zunehme und die kritische Infrastruktur zunehmend gefährde.

Die technische Ausrüstung der Polizei solle kontinuierlich modernisiert und ausgebaut werden. "Ich unterstütze auch ausdrücklich die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern einzurichten", so der Innenminister weiter. Die Innenministerkonferenz habe dem bereits geschlossen zugestimmt. "Es ist ein klares Signal: Wir lassen keine Drohnenbedrohung unkontrolliert über unser Land ziehen."