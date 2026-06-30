München (epd). Ein wegen Blasphemie-Anklage in Pakistan inhaftierter blinder katholischer Christ ist nach Angaben von "Christian Solidarity International" (CSI) wieder auf freiem Fuß. Nach zehn Monaten Gefängnis sprach ein Gericht in Lahore den Geschäftsmann Nadeem Yousaf frei, wie die internationale Menschenrechtsorganisation mit Sitz in München am Dienstag mitteilte. Ihm habe die Todesstrafe gedroht.

Der Richter habe den um die 50 Jahre alten Mann - in anderer Schreibweise Nadeem Masih - am 22. Juni in allen Anklagepunkten freigesprochen, hieß es weiter. Es sei ein historisches Urteil in einem Land, in dem der Blasphemievorwurf als Vorwand zur Unterdrückung diene.