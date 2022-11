Nürnberg (epd). Ein musikalisches Zeichen für mehr Gleichberechtigung möchte die Hochschule für Musik Nürnberg mit einem Solidaritätskonzert für Frauen im Iran setzen. Studierende und Lehrende wollten am Montag, 28. November um 19.30 Uhr an der Hochschule unter dem Motto #beourvoice auf die aktuelle Protestbewegung im Iran aufmerksam machen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.

Unter anderem werde "Baraye" zu hören sein, die inoffizielle Protest-Hymne im Iran. Im Liedtext wird der verbreitete Protestruf "Frauen - Leben - Freiheit" zitiert. Aurelia Visovan, Professorin für Klavier, spielt mehrere Teile aus dem Zyklus "Les heures Persanes” des französischen Komponisten Charles Koechlin. Transkriptionen persischer Ney-Musik von Professor Jeremias Schwarzer stünden ebenfalls auf dem Programm und klassische Werke von Johann Sebastian Bach oder George Bizet, aber auch aktuelle Kompositionen iranischer Komponistinnen und Komponisten. Gesprächsbeiträge würden das Programm umrahmen, hieß es.

Der Hashtag #beourvoice wird von den Protestierenden im Iran genutzt, um Menschen außerhalb des Landes aufzufordern, Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse im Iran lenken.