München (epd). Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat am Freitag die ersten Bescheide im Rahmen des neuen bayerischen Stipendiums für Pflegestudierende übergeben. "Ich hoffe, dass wir damit die Rahmenbedingungen so attraktiv verbessern können, dass sich künftig noch mehr junge Menschen für ein Pflegestudium entscheiden", sagte der Minister laut Mitteilung bei der Übergabe in München.

Das Gesundheitsministerium hat das neue Pflegestipendium zum Wintersemester 2022/23 ins Leben gerufen. Bewerben können sich laut Mitteilung künftig jedes Semester Studierende des primärqualifizierenden Pflegestudiengangs ab dem zweiten Semester beim Bayerischen Landesamt für Pflege (LfP). Das Stipendium kann für bis zu drei Jahre gewährt werden. Vorgesehen sei ein monatlicher Festbetrag von bis zu 600 Euro. Für den ersten Jahrgang habe sich mit 54 Studierenden der Großteil der Antragsberechtigten um das Stipendium beworben, so Holetschek.

Präsidentin Birgit Schaufler von der Katholischen Stiftungshochschule München sprach von einem sehr wichtigen Schritt, um die Attraktivität des Pflegestudiums in Bayern zu steigern und um die Leistungen der Studierenden zu würdigen: "Während ihrer Praxisphasen übernehmen unsere Studierenden bereits erste pflegerische Tätigkeiten und leisten damit einen Beitrag in der täglichen Versorgung. Im Gegensatz zu den Pflegeschülerinnen und -schülern der Berufsfachschulen erhalten sie hierfür jedoch keine Vergütung." Das Stipendium trage dazu bei, dieses Ungleichgewicht zu verringern.

Holetschek kritisierte im Rahmen der Übergabe, der Bund sei seiner Verpflichtung bislang nicht nachgekommen, das Pflegestudium attraktiver zu machen. "Deshalb geht Bayern jetzt mit diesem Stipendium in Vorleistung. Das entbindet den Bund aber nicht von seiner Verantwortung, selbst aktiv zu werden."

Die Stipendiaten verpflichten sich, nach dem Studium für mindestens drei Jahre in einer Einrichtung insbesondere der Akutpflege, der ambulanten oder stationären Langzeitpflege, im psychiatrischen oder pädiatrischen Versorgungsbereich in Bayern zu arbeiten. Studierende können das Stipendium jeweils zu Beginn des Sommer- oder Wintersemesters beim LfP beantragen.