München, Landshut (epd). Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass die Selbstbestimmung und Würde von Menschen mit Demenz in allen Phasen der Erkrankung bewahrt wird. "Es ist wichtig, ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse sterbender und schwerstkranker Menschen mit Demenz legen", sagte er laut Mitteilung im Vorfeld des 7. Bayerischen Fachtages Demenz, der am Dienstag (8. November) in Landshut beginnt. Schwerpunkt sei in diesem Jahr das Thema "Demenz und Sterben".

Es sei eine besondere Herausforderung, die Wünsche von Menschen mit Demenz im Sterbeprozess zu verstehen und umzusetzen. Auch die Begleitung und Einbeziehung von An- und Zugehörigen spielten dabei eine zentrale Rolle, da sie oft die wichtigsten Bezugspersonen für Menschen mit Demenz seien.

Die Fachtage Demenz finden regelmäßig seit 2015 statt und sind Teil der bayerischen Demenzstrategie. Gemeinsam mit rund 50 Partnern aus unterschiedlichen Kontexten wie Kirchen, Kammern, Interessenvertretungen sowie Verbänden werde diese aktuell weiterentwickelt. Im Freistaat leben laut Mitteilung derzeit mehr als 240.000 Menschen mit Demenz.