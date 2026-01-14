München (epd). Mit einer Konzertlesung erinnert die evangelische Kirche in München am Sonntag (25. Januar) an die millionenfache Ermordung jüdischer Menschen im Holocaust. Die BR-Sprecherin Julia Cortis trage Erinnerungen der Überlebenden Esther Bejarano (1924-2021), Uri Chanoch (1928-2015) und Ruth Klüger (1931-2020) an die Monate direkt nach Kriegsende vor, teilte die Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau mit. Das Vokalquartett Agrabla singe dazu damals aktuelle Schlager von jüdischen Komponisten. Die Lesung findet mit Blick auf den Internationalen Tag der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar statt. Interessierte können an der Konzertlesung auch online teilnehmen.

Bernd Sucher, Vorstandsvorsitzender der Liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom, hat den Angaben zufolge für ein Grußwort zugesagt. Vor der Lesung gibt Versöhnungskirchen-Pfarrer Björn Mensing eine biografische Einführung zu den drei Zeitzeugen. Die Lesung ist eine Veranstaltung der Liberalen jüdischen Gemeinde, der Versöhnungskirche, der Stadtakademie, des Dekanats München und des Schulreferats des Kirchenkreises Schwaben-Altbayern. Der Eintritt ist frei.