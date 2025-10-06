Nürnberg (epd). Mit einem Aktionstag im Haus der Kirche "eckstein" beginnt am Samstag, 11. Oktober, die Hospiz- und Palliativwoche in Nürnberg. Unter dem Motto "Hospiz für Vielfalt" stünden an diesem Tag von 10.30 Uhr bis 16 Uhr zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm, die die Themen Sterben, Tod und Trauer aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, teilt das Hospiz-Team Nürnberg mit. Bürgerinnen und Bürger sollen miteinander über das Leben und dessen Endlichkeit ins Gespräch kommen. Unter anderem sind die freien Rednerinnen Verena Brunnbauer und Nicole Honeck an der "Sargbar" zu sprechen.

Zu den zahlreichen Veranstaltungen im Laufe der Woche gehört am Dienstag, 14. Oktober, "Es war einmal... - ein Abend mit Märchen für Trauer und Trost" beim ambulanten Hospizdienst der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg Langwasser. Ab 19.30 Uhr erzählt Märchenerzählerin Marion Degenhardt‑Ebersberger zu Klängen von Saxophon und Gitarre vom Umgang mit Abschied.

Am Freitag, 17. Oktober, ist "Letzte Hilfe für gebärdende Menschen und hörende Menschen" Thema eines Workshops von 17 bis 21 Uhr mit Betroffenen und begleitenden Personen. Sie gehen die Frage an, wie Unterstützung am Lebensende aussehen kann, wenn Stille nicht Ausnahme, sondern Alltag ist und Sprache nicht gehört, sondern gesehen wird. Der Workshop findet im Haus eckstein statt.

Das ganze Programm der Hospizwoche ist im Internet unter www.hospiz-team.de abrufbar.