Nürnberg (epd). 600 Schafe ziehen demnächst durch die Nürnberger Innenstadt. Auf dem Weg von ihren Sommerweiden im Nürnberger Osten bringe Schäfer Thomas Gastacker seine Tiere am Sonntag, 16. November, zu den Winterweiden westlich der Stadt, teilte die Stadt Nürnberg am Mittwoch mit. Gegen 10 Uhr würden die Tiere auf dem Hauptmarkt eintreffen, "je nachdem, wie zügig die Herde unterwegs ist". Begleitet werden die Schafe auch von Mitarbeitenden des Umweltamts der Stadt.

Den Weg legen die Schafe, eine Mischung verschiedener Landschafrassen, in jedem Herbst zurück, hieß es. Die Tiere seien robust, widerstandsfähig und gut geeignet für die Landschaftspflege. Sie sorgten im Sommer für eine große Artenvielfalt auf vielen wichtigen Biotopflächen und würden so zum Erhalt der Biodiversität im Nürnberger Stadtgebiet beitragen.

Menschen, die sich das Schafe-Spektakel mitten in der Stadt anschauen wollen, sollten Wege freihalten, Hunde von der Herde fernhalten und keine Drohnen einsetzen, bittet das Umweltamt.