Frankfurt a.M., Volkach (epd). Die Künstlerin Hannah Brückner ist am Mittwochabend auf der Frankfurter Buchmesse für ihr Bilderbuch "Kolossale Katastrophe" mit dem Serafina-Nachwuchspreis für Illustration ausgezeichnet worden. Der Preis wurde heuer zum elften Mal verliehen, wie die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach mitteilte. Die Akademie vergibt den unter anderem mit 2.500 Euro und der Porzellan-Giraffe "Serafina" dotierten Preis zusammen mit dem Börsenblatt und der Buchmesse, gestiftet wird er von der Augsburger Mediengruppe Pressedruck.

In Brückners Buch "Kolossale Katastrophe" fällt Juri im Museum gegen ein Dinosaurierskelett, sodass dessen Knochen in sich zusammenstürzen. Brückner erzähle temporeich und stringent, "wie aus dem Schlamassel etwas viel Besseres werden kann", so die Jurybegründung. Die Illustratorin war bereits 2019 und 2024 für den Nachwuchspreis nominiert.

Die "Serafina" wird seit 2009 vergeben. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur will mit dem Preis neue Talente auf dem deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchmarkt würdigen. Eingereicht wurden knapp 50 Werke aus 32 deutschsprachigen Verlagen. Die Teilnehmenden durften bisher nicht mehr als drei Bücher veröffentlicht haben, unveröffentlichte Manuskripte wurden nicht angenommen. Bewerbungen dürfen bei der "Serafina" nur von Verlagen eingereicht oder von Mitgliedern der Jury angefordert werden.